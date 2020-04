Elena Santarelli piange in tv: "Sono un essere umano anch'io, quando finirà tutto questo?"

Un momento di commozione in diretta tv per Elena Santarelli, che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto una serie di servizi dedicati alla Pasqua in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus.

La showgirl era ospite di Marco Liorni nello studio di “Italia Sì”, il programma in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno.

Liorni si è accorto subito delle lacrime della collega. “Sono momenti duri per chi è lontano dai genitori, come te Elena…”, ha detto Liorni, indicando Santarelli.

Elena Santarelli si commuove: "Ho immaginato i miei correre verso i nonni"

“Mentre andavano i servizi in onda mi sono commossa. Sono anch’io un essere umano. Io sono sempre molto positiva, ma la domanda che rimbomba nelle mente di tutti è: quando finirà tutto questo? Ho immaginato i miei figli che corrono incontro ai nonni e si abbracciano… Accadrà, però…”, ha detto Elena Santarelli, visibilmente commossa.

In studio c’erano anche Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo. Tutti hanno fatto notare l’importanza del rispetto delle norme di contenimento: bisogna rimanere a casa affinché questo momento passi presto.

Tutti e tre hanno fatto notare però di aver trovato traffico per le strade di Roma e sul Grande Raccordo Anulare per raggiungere lo studio di Italia sì. “Di sicuro non tutti quelli che sono in macchina stanno andando a lavorare…”, ha detto Bortuzzo, anche se Liorni ha sottolineato come le file e traffico si formino anche per via dei controlli delle forze dell’ordine.