Verissimo, Elena Santarelli parla del figlio: la Toffanin in lacrime

Elena Santarelli è stata ospite nell'ultima puntata di Verissimo e, a quattr'occhi con la sua amica Silvia Toffanin, si è sentita libera di parlare della malattia del figlio e della battaglia che con il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, affronta quotidianamente, come se le telecamere non ci fossero.

A condurre la parentesi più emozionante di Verissimo è stata proprio la mamma di Giacomo, perché la Toffanin, troppo commossa, non riusciva neanche a parlare.

"Ormai in casa siamo in 6: io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore", ha detto senza paura Elena Santarelli, convinta che il tumore si possa combattere e vincere. E a sostenerla sono le preghiere e l'affetto di tante persone. "Questa non è una disgrazia, ma un'opportunità dalla quale trarre anche dei benefici". La sua positività è senza dubbio di grande esempio.