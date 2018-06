Brigliadori a briglia sciolta: "Mi presenterò a Pechino Express nonostante l'esclusione"

Eleonora Brigliadori non ci sta. Secondo quanto riporta il sito Bitchyf.it, la ex conduttrice annuncia sul suo profilo Facebook di volersi presentare nella prima puntata di "Pechino Express" nonostante la produzione abbia deciso di escluderla dal gioco a seguito delle frasi infelici pronunciate nei confronti della malattia di Nadia Toffa ("Chi è causa del suo mal pianga se stesso")

La Brigliadori si "ribella" al provvedimento con un post pubblicato (e poi cancellato) sul suo profilo Facebook. "Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul web da qualche giorno a questa parte - scrive - e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express".

Non solo. La ex annunciatrice ci tiene a specificare che ha tutta l'intenzione di fare chiarezza sulle sue esternazioni. "Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno, ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata".

“Le dichiarazioni di Eleonora Brigliadori sono incompatibili con la sua partecipazione a Pechino Express”: così in un comunicato diramato nella serata di ieri Rai 2 ha annunciato l’esclusione della concorrente dal programma in onda nel prossimo autunno. "Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete".