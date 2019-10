Eleonora Daniele ricorda il fratello scomparso: "Non riesco a farmene una ragione"

E' stata un'intervista toccante e molto delicata quella che Eleonora Daniele ha fatto a Lory Del Santo, ospite di 'Storie italiane'. La showgirl ha parlato della drammatica morte dei suoi due figli, Conor, scomparso per un tragico incidente nel 1991, a soli 4 anni, e Loren, morto suicida un anno fa.

Un dolore enorme, che la conduttrice conosce bene. Nel 2015, infatti, Eleonora Daniele ha perso suo fratello e ancora oggi fa fatica ad accettarlo: "Trovo in te grande forza - ha detto a Lory -. Ho perso mio fratello quattro anni fa e mi rendo conto che dentro di me c'è qualcosa che non riesco a superare. Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come se fosse un figlio per me".

"La soluzione è pensare di trovare una roccia che fermi la caduta e ti salvi - le ha spiegato con grande affetto e commozione la Del Santo -, bisogna cercare un appiglio. Non è unico per tutti, ognuno deve trovare qualcosa a cui aggrapparsi".

Luigi Daniele, il fratello maggiore di Eleonora, era affetto da una forma di autismo. Aveva 44 anni e per lui la conduttrice Rai, insieme alle due sorelle, ha fondato l'associazione Life Inside che sostiene le persone autistiche e i loro familiari.