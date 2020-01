Domenica In, Eleonora Daniele fa commuovere Mara Venier: "Vuoi essere la madrina di Carlotta?"

E' raggiante Eleonora Daniele. La conduttrice, che pochi giorni fa a 'Storie italiane' ha annunciato di essere incinta, è andata a trovare Mara Venier a 'Domenica In', condividendo le emozioni che le sta regalando questa gravidanza.

"Mi hai portato fortuna" ha detto appena arrivata in studio, ricordando quando lo scorso maggio aveva parlato proprio con la Venier del suo desiderio di diventare mamma. "Non ci credevo più - ha spiegato -. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così".

Invece, alla fine di questa estate, la bella notizia: "Avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella crocetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito (Giulio Tassoni, sposato lo scorso luglio, ndr) e gli ho detto 'Sono incinta'. Lui mi ha detto 'Lo sapevo amore mio'".

Parole che hanno fatto commuovere Mara Venier, anche se le lacrime sono arrivate più tardi, quando Eleonora Daniele le ha chiesto di fare da madrina alla piccola Carlotta, che nascerà a giugno. "Certo - ha risposto commossa la padrona di casa -. Che emozione! Ma me lo dici così? Sono contentissima". Una richiesta a sorpresa che ha lasciato senza parole la Venier, missione quasi impossibile.