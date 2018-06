Palinsesti tv: Eleonora Daniele perde il sabato, ma la Rai le fa comunque un bel regalo

I palinsesti Rai 2018-2019, annunciati ufficialmente da pochi giorni, hanno riservato colpi di scena per molti volti noti in casa Rai. Chi è, più o meno, rimasta al posto dello scorso anno, è, invece, Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie italiane è stata confermata per l'appuntamento mattutino quotidiano, ma qualcosa è cambiato anche per lei.

La giornalista bionda, molto amata dal pubblico italiano che guarda la televisione al mattino, ha guadagnato da una parte, ma ha perso da un’altra. Alle sue Storie italiane, infatti, sono stati aggiunti 40 minuti a puntata. Ma Eleonora Daniele ha dovuto dire addio al sabato, giorno in cui presentava Sabato italiano.

In un’intervista a Davide Maggio, la Daniele ha raccontato cosa ne pensa di questo cambiamento e si è detta contenta, nel complesso, delle decisioni che la Rai ha preso nei suoi confronti. Per quel che riguarda Storie italiane, la conduttrice ha detto: “Sarà un’ora e quaranta di storie, di dirette, di attualità nazionale ed internazionale. Il programma è giornalistico, per cui rimane sempre sul pezzo e racconta i fatti quotidiani, soprattutto legati ad alcune tematiche sociali che possono essere ad esempio il bullismo, la disabilità, sempre con l’attenzione al servizio pubblico”.

Eleonora Daniele ha sottolineato che rimarrà la cronaca al centro, sempre affrontata senza morbosità, ma raccontando e analizzando i fatti attraverso opinionisti e ospiti in studio: “Utilizziamo anche l’inchiesta, quindi l’informazione non è un racconto morboso delle cose, ma viene condivisa attraverso un pubblico ed attraverso appunto gli opinionisti, che sono specialisti professionisti di vari settori, e devo dire che questa formula ha proprio totalmente superato quel tipo di critica”.

Eleonora Daniele perde il Sabato Italiano

Sull’aver lasciato il Sabato Italiano, poi, Eleonora Daniele ha aggiunto di non essere dispiaciuta, perché il suo vero gioiello è quello della mattina, che porta avanti quotidianamente: “Nel momento in cui mi danno quaranta minuti in più, cioè un’ora e quaranta tutti i giorni, è chiaro che io anche per amore dell’azienda mi devo concentrare sulla mattina. Anche perché sarà una sfida importante e difficile, abbiamo una concorrenza varia e che c’è anche da tanti anni, per cui sarà una bella sfida quest’anno e mi devo concentrare su di essa”.