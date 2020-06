Eleonora Daniele in tv con Carlotta: "Non è stato un parto facile"

Eleonora Daniele presenta al pubblico di Rai Uno la sua Carlotta. E dove se non nel salotto dell'amica Mara Venier? A poche settimane dal parto, la conduttrice è tornata a farsi vedere in tv e lo ha fatto con la figlia in braccio. Raggiante e in splendida forma, anche se non ancora nel pieno delle forze per via del cesareo: "Dovevo partorire a giugno - ha raccontato - invece Carlotta è voluta nascere subito, il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio. La gioia dell'arrivo di Carlotta ripaga qualsiasi tipo di dolore".

La conduttrice di 'Storie Italiane' - che tornerà a settembre alla guida del suo programma - ha parlato ancora del parto: "Sono andata in clinica, le acque non si erano ancora rotte, ma avevo le contrazioni da una settimana. Carlotta si era messa storta quel giorno, aveva appoggiato la testina nella parte destra, così il ginecologo mi ha consigliato di farla nascere. Non è stato un parto facile. Nel giro di poco tempo è nata ed è stata la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un'emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile".

Emozionata nell'ascoltare le sue parole Mara Venier, che sarà la madrina della bambina. E' stata lei a dare per prima la notizia sui social la sera del 25 maggio: "Sei stata la prima telefonata a cui ho risposto - ha detto Eleonora Daniele - Ero appena uscita dalla sala operatoria. Ti ringrazio perché mi sei stata vicina".