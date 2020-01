Torna ‘Belli dentro, Belli fuori’ con Eleonora Pedron e Margherita De Bac

Dal 18 gennaio, ogni sabato alle 12.00, torna su La7 ‘Belli dentro, Belli fuori’, il programma dedicato alla salute e al benessere, da quest’anno condotto da Eleonora Pedron e Margherita De Bac.

Come sempre, sarà l’attualità medica e scientifica il punto di partenza di ogni puntata, con argomenti e ospiti proposti dalla giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac per approfondire e capire i temi più discussi, interessanti e controversi legati al mondo della salute e del benessere. Tra le novità della nuova stagione, ogni puntata sarà arricchita anche da due rubriche curate da Eleonora Pedron con la partecipazione di nutrizionisti e personal trainer, per dare consigli su attività fisica e giusta alimentazione.

Il bellissimo giardino d’inverno diventerà un vero e proprio salotto del benessere dove, di puntata in puntata, ospiti prestigiosi nel campo della medicina, daranno preziosi consigli per essere “Belli dentro, Belli Fuori”.