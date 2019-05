Eliana Michelazzo: "Ho denunciato Pamela Perricciolo". E la d’Urso si scopre fidanzata a sua insaputa

(Eliana Michelazzo e Barbara d'Urso ricostruiscono la mai esistita relazione tra la conduttrice e l'inestistente Danny Coppi)

L’intervista-confessione che Eliana Michelazzo ha rilasciato nell’attesissima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ ha messo un punto determinante all’intricato caso mediatico partito dal mai celebrato matrimonio di Pamela Prati e finito con lo scoperchiare una serie di losche figure spacciate per vere, ma in realtà mai esistite.

La donna, ormai ex agente della showgirl, ha indicato Pamela Perricciolo, ex collega della Aicos Management, come la mente che ha architettato tutto il castello di menzogne costruito nel tempo e nel quale lei stessa si sarebbe trovata suo malgrado coinvolta. “Ho denunciato Pamela Perricciolo. Da dieci anni è mia sorella. Lei mi ha fatto stare sempre con i sensi di colpa, sempre. Diceva di prendere delle gocce, diceva di stare male. Diceva che aveva bisogno di me”, ha affermato Eliana che per dieci anni ha creduto all’esistenza di tale Simone Coppi con cui ha stretto un rapporto sentimentale pur non avendo mai avuto un contatto con lui. Eliana Michelazzo ha sempre sostenuto che a presentarle il fantomatico fidanzato sia stata proprio lei che ha sempre considerato una sorella: “E’ stata l’unica che mi è stata sempre vicina. La chiamo Donna Pamela ma è mia sorella. Per me la sua parola era una certezza”.

Danny Coppi, il presunto fidanzato di Barbara d’Urso

Nella vicenda di corteggiatori e fidanzati finti che ha coinvolto molti nomi noti dello spettacolo si è ritrovata la stessa Barbara d’Urso. Insieme alla sua ospite, la conduttrice ha ricostruito la messa in scena del fantomatico rapporto sentimentale che lei avrebbe avuto con tale Danny Coppi, cugino del Simone compagno di Eliana. La Michelazzo ha raccontato di aver ricevuto anche dei video e delle immagini volti a farle credere che davvero Danny fosse il fidanzato della d’Urso. “Tu hai chattato per un anno con me e mi chiamavi cuginetta, eri convinta che fossi fidanzata con tuo cugino Danny Coppi che era vicino a Ivan, il mio autore”, ha detto Barbara d’Urso per poi mostrare uno dei video inviati a Eliana e precisare che quei filmati erano stati tratti da un blog tenuto dalla conduttrice all’epoca dei fatti (nel 2012).

La presunta aggressione con l’acido

Nel corso del colloquio con Barbara d’Urso Eliana Michelazzo è tornata anche sulla presunta aggressione con l'acido muriatico ai danni della Perricciolo: "A me sembrava acqua e sapone, ma in quel momento l'ho creduta perché urlava e si disperava" ha spiegato la donna. Infine la conduttrice ha mostrato una busta con i nomi dei veri intestatari dei numeri telefonici di Simone Coppi, due donne la cui identità non è stata rivelata al pubblico per questioni di privacy. La Michelazzo ha affermato di conoscere una delle due: “Che schifo”, il suo commento.

Le scuse di Eliana Michelazzo

“Pamela Prati deve ammettere che Mark Caltagirone non esiste. Anche io ho detto una marea di cavolate”, ha concluso sul finire della trasmissione Eliana Michelazzo: “Chiedo scusa a tutti. Mi sono vergognata, perché sapevo di non avere nessuno. Ora mi serve un bravo avvocato, ma io in questa storia ho trovato me stessa, la vera me stessa”.