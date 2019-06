Eliana Michelazzo, il crollo dopo l’incontro con il finto marito Simone Coppi: “Mi vergogno”

(A Live - Non è la d'Urso l'incontro tra la ex agente di Pamela Prati e Stephan Weiler, il finto marito Simone Coppi)

Doveva essere una puntata ricca di colpi di scena e tale è stata quella di ‘Live – Non è la d’Urso’ in onda ieri, mercoledì 12 giugno, a lungo incentrata sugli altarini ormai tristemente svelati del caso Pamela Prati - Mark Caltagirone.

Se la tanto attesa intervista alla showgirl è saltata per i motivi spiegati dettagliatamente da Barbara d’Urso, la sua ex agente Eliana Michelazzo ha presenziato per l’ennesima volta nel talk di Canale 5, diventando protagonista dell’imbarazzante faccia a faccia con l’ex Mister Svizzera Stephan Weiler, l’uomo che lei per anni ha spacciato per il finto marito Simone Coppi. L’incontro tra i due è arrivato dopo che Weiler ha denunciato la Michelazzo per aver usato impropriamente la sua immagine per anni. Eliana gli ha chiesto scusa, ma alla fine del colloquio ha avuto un crollo tale da decidere di noon tornare più in studio.

Eliana Michelazzo incontra Stephan Weiler, il finto marito Simone Coppi

“Ti chiedo scusa per quello che è successo ma io ti ho amato veramente tanto”, ha detto Eliana Michelazzo al finto Simone Coppi. “Ho fatto l’amore con te virtualmente, ci sono mie foto e video in giro”. “Non so come sia stato creato tutto questo. Come è possibile che tu abbia creduto a tutto questo per dieci anni?”, ha chiesto Stephan Weiler. “Perché sono una persona debole”, la replica di Eliana a cui l’uomo ha poi chiarito: “Farò tutto ciò che devo fare con legali anche internazionali per tutelare la mia persona”.

Terminato il faccia a faccia, Eliana Michelazzo è scoppiata a piangere nel backstage: “Mi vergogno per tutto questo, non è normale”, ha affermato la donna che a Barbara d’Urso ha detto di non voler rientrare in studio. “No che non è normale”, il commento della conduttrice.