Chi sono i quattro finalisti di Amici Celebrities / SCHEDE

Sono partiti in 12, sono rimasti in 4. Eliminati nella puntata di ieri sera Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, a contendersi la finale di 'Amici Celebrities' sono rimasti Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa.

Talento indiscusso quello di Varrese che, forte di una formazione da musical, ha saputo portare sul palco le sue doti impeccabili di ballerino e cantante, dimostrandosi subito tra i favoriti alla vittoria. Altrettanto bravo nel canto Bisciglia, conduttore di Temptation Island Vip, che aveva dato prova del suo talento già a 'Tale e quale show'. Super sexy nel ballo invece Pamela Camassa, che abbiamo scoperto tigre da palcoscenico.

A stonare invece in questa finale sembra essere Ferrara, non impeccabile dal punto di vista delle doti canore, ma di cui sembra essere stata premiata la capacità di mettersi in gioco: un ex campione di calcio che si mette a cantare "Reginella" di fronte a milioni di spettatori è solo da apprezzare.

Chi, tra questi 4, merita di vincere? Lo scopriremo nella prossima puntata, in onda lunedì 21 ottobre, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker.