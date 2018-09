Elisa Isoardi a La vita in diretta: dopo La Prova del cuoco l'aspetta Sanremo?

Elisa Isoardi è stata una delle ospiti protagoniste dell'ultima puntata de La vita in diretta. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi l'hanno a lungo intervistata e le hanno chiesto qualche anticipazione sulla nuova edizione de La Prova del Cuoco (in partenza lunedì 10 settembre, alle 11,30 su Raiuno).

La presentatrice, carica per questa nuova esperienza, non ha resistito e ha svelato alcune novità: "Sarà un’evoluzione de La Prova del Cuoco. Posso anticipare, che gli chef più antichi e conosciuti faranno i giurati, pronti a dare i loro giudizi a quelli nuovi. Ci sarà anche l’ex rugbista Lo Cicero - ha proseguito la Isoardi - che posso assicurare sarà di una simpatia unica".

Elisa Isoardi è tornata a parlare anche di Antonella Clerici: "Antonella non solo è una grande professionista, ma anche una grande donna. È venuta a trovarmi alle prove due giorni fa, facendomi una grande sorpresa".

Elisa Isoardi a Sanremo 2019?

Puntuale, però, è arrivata anche una domanda scomoda da parte di Tiberio Timperi. Il neo conduttore de La vita in diretta ha chiesto se sono vere le voci di una sua prossima presenza al Festival di Sanremo 2019. "Io a Sanremo? - ha detto la Isoardi - Sul palco di Sanremo tutti ci vogliono salire". La compagna di Salvini ha sottolineato che queste voci potrebbero essere state generate da una vecchia intervista, ma di più la Isoardi non si è sbilanciata.

Poi, a Timberi ha detto: "Perché tu non ci vorresti salire sul palco di Sanremo?". Non un secco no, dunque, da parte della nuova conduttrice de La Prova del Cuoco. Potrebbe essere dunque lei la "donna" del prossimo Festival?