E' ufficiale, Elisa Isoardi va a Ballando con le stelle: "Ma sono negata con la danza"

Elisa Isoardi a 'Ballando con le stelle'. A darne conferma è la stessa conduttrice della Prova del Cuoco in un'intervista rilasciata a 'Diva e Donna'. Lavori in corso, dunque, per la nuova edizione del varietà di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, che anche per il 2020 promette di schierare in pista una squadra di riguardo di vip provetti ballerini.

Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: "Ma sono negata"

"Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale - spiega la 36enne, che già a maggio aveva calcato la pista della trasmissione nelle vesti di 'ballerina per una notte' - Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata". Elisa spera di avere al suo fianco Samuel Peron, tra i ballerini storici del programma. “Ci conto. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”.

Un nuovo inizio per Elisa, reduce da un'annata intensa sia sul fronte professionale che sentimentale. Oltre al debutto alla Prova del Cuoco, dove ha preso il posto della storica conduttrice Antonella Clerici, la Isoardi ha anche rivoluzionato il versante amoroso: lo scorso novembre, infatti, ha detto addio al ministro degli Interni Matteo Salvini dopo tre anni d'amore. Al momento è single, e chissà che non troverà l'amore proprio sulla pista di Ballando, come è capitato in passato a tanti volti della tv.