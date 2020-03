Elisa Isoardi: “Io vittima di fake news, non sono in isolamento”

Elisa Isoardi affida all’Adnkronos la secca smentita circa la presenza di una persona infetta negli studi della Rai circolata in seguito alla sospensione del programma ‘La prova del cuoco’ nel periodo di emergenza sanitaria.

“A me non è giunta voce di nessuna persona infetta, io non sono in isolamento. Questa è una fake news. La Task force della Rai ha smentito già la cosa’’ ha chiarito la conduttrice. Poco dopo lo stop al cooking show deciso per privilegiare l’infotainment rispetto all’intrattenimento e dare ampio spazio alle informazioni sul coronavirus, erano iniziate a circolare indiscrezioni circa il fatto che la sospensione del programma fosse stata dettata da un caso di positività al coronavirus all’interno della squadra che lavora al programma di cucina. Indiscrezioni ora nettamente smentite da Elisa Isoardi.

In questo momento di emergenza sanitaria i canali Rai hanno modificato la loro offerta: Rai Uno è la rete dell'approfondimento informativo e dell'intrattenimento, Rai Due quella dedicata ai ragazzi, alla divulgazione e ai telefilm, mentre Rai Tre privilegia l’informazione, approfondimento e cultura. Per quanto riguarda, Rai Uno confermato "Uno mattina"; "Storie italiane" parte alle 10 e chiude alle 13.20, al posto della "Prova del cuoco". Al posto di "Vieni da me" va in onda "La vita in diretta" che, quindi, parte alle 14 e chiude alle 15.40 circa nella prima parte. Prosegue poi, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa.