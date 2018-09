Elisa Isoardi, esordio a "La Prova del Cuoco": gli auguri di Salvini

Primo giorno a "La Prova del Cuoco" per Elisa Isoardi. Tanta l'emozione - e la tensione - per la conduttrice che si trova a sostituire l'amatissima Antonella Clerici.

Una responsabilità importante ma anche una bella occasione per lei, al timone di uno dei programmi storici di Rai 1 dopo anni di gavetta. A sostenerla, oltre ai suoi fan e al pubblico del cooking show, il compagno Matteo Salvini che sui social le dedica un dolcissimo messaggio a poche ore dall'esordio: "Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana".

Gli auguri a Elisa Isoardi per questa nuova avventura erano arrivati, qualche giorno fa, anche dall'ex padrona di casa Antonella Clerici. Ora non può che fare del suo meglio.