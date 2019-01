Elisa Isoardi "spinta" a "La vita in diretta"? Chiesti chiarimenti in Rai

Dal flop de "La prova del cuoco" a "La vita in diretta". Un bel salto di qualità per Elisa Isoardi se le voci sul suo imminente arrivo nel programma pomeridiano di Rai 1 venissero confermate. E prima dell'irreparabile qualcuno in commissione di Vigilanza Rai vuole vederci chiaro.

E' Michele Anzaldi, deputato dem e segretario della commissione di Vigilana Rai, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione, condivisa anche sul suo profilo Facebook. "Con la conduzione di Elisa Isoardi, un marchio storico e di successo di Rai 1 come 'La Prova del cuoco' ha avuto un pesante calo di ascolti, nell'ordine di 4-5 punti di share - si legge - Secondo indiscrezioni giornalistiche non smentite, Isoardi potrebbe lasciare 'La Prova del cuoco' ed approdare alla conduzione de 'La Vita in diretta', il contenitore pomeridiano di informazione di Rai 1".

Nel mirino la relazione della conduttrice con Salvini: "Elisa Isoardi ha avuto a lungo una relazione con l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, relazione ampiamente resa pubblica dai diretti interessati e che secondo il sito Dagospia continuerebbe tuttora; 'La Vita in diretta', a differenza de 'La Prova del cuoco', è un programma di informazione che si occupa anche dei temi della politica, di cui la conduttrice Isoardi non si occupa da tempo. A 'La Vita in diretta' è appena stato assegnato come capoprogetto Casimiro Lieto, storico autore di Isoardi nelle sue trasmissioni del mattino, che secondo indiscrezioni anticiperebbe proprio l'arrivo di Isoardi".

Secondo Anzaldi una promozione "incomprensibile" - oltre che ingiusta - quella della Isoardi. Da qui la richiesta: