La Rai salva Elisa Isoardi, un nuovo programma su Rai1: "Alla Prova del cuoco emorragia di ascolti"

Elisa Isoardi tira un sospiro di sollievo. Con la chiusura della 'Prova del cuoco', che l'ha vista alla conduzione negli ultimi due anni, il suo futuro in Rai scricchiolava. Un posto assicurato a 'Ballando con le stelle', che la vede tra i protagonisti della nuova edizione - al via a settembre - poi l'incertezza e il timore di un 'pit stop' dai tempi indefiniti.

Su Rai1, invece, c'è ancora posto per lei. Lo ha assicurato il direttore Stefano Coletta durante la presentazione del palinsesto autunnale: "Ho preso un impegno con la Isoardi. Dopo 'Ballando con le stelle' sarà il volto di uno spazio settimanale sulla rete ammiraglia".

"Emorragia seria alla Prova del cuoco", torna Antonella Clerici

La conduttrice, dunque, avrebbe assicurato un programma tutto suo, ma Coletta non fa ancora il nome di 'Check-Up', storica trasmissione di medicina e salute che la Rai, secondo insistenti rumors, starebbe per ripristinare dopo anni, affidandola appunto a Elisa Isoardi. "Al mio arrivo Elisa Isoardi - ha detto ancora Coletta, soffermandosi sulla genesi della vicenda che più volte è stata al centro di indiscrezioni - aveva già preso l'impegno di entrare a far parte del cast di 'Ballando con le stelle'. Quando si fa parte di un cast così è complicato gestire un impegno quotidiano in tv. Questo non significa che Elisa Isoardi non condurrà 'La prova del cuoco' perché partecipa a Ballando. La mia decisione, quando sono arrivato, è stata quella di intervenire nelle situazioni emorragiche di ascolto. Noi direttori siamo pagati per questo. Il mio lavoro non è mai personalizzante e ne 'La prova del cuoco' c'era una emorragia seria in un orario che, peraltro, fa da traino al Tg1 dell'ora di pranzo. Bisognava, quindi, intervenire e ho voluto che rientrasse la Clerici, ma come ho sottolineato, con Elisa stiamo già ragionando sul successivo rientro in conduzione per uno spazio settimanale. Presto sarà noto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Antonella Clerici, infatti, tornerà al mezzogiorno di Rai1 con un nuovo programma culinario. Insomma, una sorta di 'Prova del cuoco - Bis'.