Elisa Isoardi in lacrime a "La Prova del cuoco": l'abbraccio con la mamma

Un esordio carico di tensione quello di Elisa Isoardi a "La Prova del Cuoco". Un'eredità importante per lei, che si è trovata a sostituire la storica e amatissima padrona di casa del cooking show di Rai 1, Antonella Clerici.

Le prime parole sono state proprio per la Clerici: "E' molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere - ha spiegato entusiasta - Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, una grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto". Applausi per Antonella Clerici, ma applausi anche per la Isoardi che ha saputo difendersi bene, dimostrando di aver meritato il testimone.

A fine puntata, quando la tensione si era finalmente sciolta, l'abbraccio liberatorio con la mamma in studio e le lacrime di gioia e commozione. "La felicità che solo una mamma può darti" ha commentato poco dopo su Instagram, ma certamente come figlia gliene starà dando altrettanto.