Elisa Isoardi, l'indiscrezione in Rai: "Ancora nessuna proposta per la prossima stagione"

L'incertezza fa parte del 'gioco' per chi lavora in tv, soprattutto in Rai, dove ogni anno si consumano latenti battaglie fratricide per tenersi il posto in un programma o conquistarlo per un altro. Stavolta tocca a Elisa Isoardi, che dopo due anni al timone de 'La prova del cuoco' non solo vede cancellarsi il programma, ma delinearsi un futuro sempre più incerto.

Da Rai Uno, infatti, non sarebbe ancora arrivata nessuna proposta concreta per lei. A lanciare l'indiscrezione l'Adnkronos. Dopo la cancellazione dello storico cooking show sono iniziate a circolare voci circa l'idea del direttore di rete, Stefano Coletta, di ricollocare la conduttrice ripescando 'Check up', programma di medicina - altrettanto storico - ideato da Biagio Agnes, andato in onda dal 1977 al 2002 e cancellato ben 18 anni fa. Voci che però sembrerebbero infondate perché secondo fonti ben informate "è ancora tutto da definire", oltre al fatto che collocare un programma come 'Ckeck up' su Rai Uno, oggi, sarebbe difficile.

In attesa - forse - di un nuovo programma tutto suo, Elisa Isoardi si inizia a preparare per la prossima esperienza televisiva, questa certa: 'Ballando con le stelle'. La conduttrice, infatti, farà parte del cast della nuova stagione, che dovrebbe partire a metà settembre dopo essere stata sospesa per l'emergenza coronavirus.