Luna, giovane promessa della danza, muore a 15 anni. Elisa: "La volli per un videoclip, una luce magnetica"

"Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di Bruciare per Te". Comincia così il post con cui Elisa Toffoli ricorda Luna Benedetto, giovane promessa della danza morta a soli 15 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Lecce.

"Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace", prosegue Elisa, che a corredo del post mette una commovente foto della ragazza dai lunghi capelli mori e gli occhi verdi, luminosi.

I funerali di Luna Benedetto

I funerali di Luna Benedetto si sono svolti ieri, a quattro giorni dall'incidente. In centinaia hanno partecipato in Piazza Duomo, a Lecce, pur con le dovute restrinzioni imposte dall'emergenza coronavirus, tra rose, palloncini e tutù. Studentessa al Liceo classico Palmieri, lascia una grande famiglia composta dai due genitori ma anche da una sorella gemella, un fratello di poco più grande e uno di soli sei anni.

Una gigantografia di Luna in tutù davanti all’altare, stampata dalla sua amica d’infanzia. È uno dei tanti gesti che i compagni di scuola hanno preparato per l’ultimo saluto. "Luna era molto conosciuta e le volevamo tutti bene”, dichiarano alcuni studenti del Liceo Palmieri, che frequentano un’altra classe dello stesso istituto. "Eravamo praticamente un unico gruppo".