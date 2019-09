Elodie, il messaggio per Emma in diretta tv: "Spero di sentirla presto"

Tra gli ospiti di ‘Domenica In’ nella puntata del 22 settembre c’è stata anche Elodie Di Patrizi, ex concorrente di Amici 2015 che con Emma Marrone ha condiviso un pezzo molto importante della sua carriera nascente e stretto un’amicizia profonda, poi raffreddata nel corso del tempo.

In questo momento così delicato per la vita della cantante salentina, costretta a sospendere tutti gli impegni professionali a causa di un problema di salute, l’intervista rilasciata a Mara Venier da Elodie è stata l’occasione per rivolgere un saluto e un pensiero alla collega, di cui ha esaltato il carattere forte e l’affetto che la lega a lei che – ha detto – “mi ha dato tanto”.

Elodie, le parole su Emma nell’intervista a ‘Domenica In’

Dopo aver ripercorso gli inizi della carriera musicale di Elodie, Mara Venier ha introdotto l’argomento del delicato momento affrontato da Emma Marrone. “Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre”, è stato il primo commento di Elodie, chiamata ad ascoltare una clip che mostrava Emma parlare dell’operazione al tumore subita in passato. “È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza”, le parole della cantante rilasciate in quella intervista.

“Penso che sappia che le vogliamo bene tutti e spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Siamo tutti con lei”, è stato allora il commento sulla vicenda delicatissima rilasciato da Elodie in un’atmosfera molto tesa, rotta solo dall’applauso del pubblico quando Mara Venier ha augurato il meglio a Emma mandandole il suo più affettuoso saluto.

Mara saluta e abbraccia Emma.

Elodie che fa lo stesso dicendo anche che Emma è una donna forte e affronterà tutto al meglio.

Il filmato mandato per Emma.

Altro per farmi piangere ulteriormente? #DomenicaIn — ℰ (@hazloqueeres) 22 settembre 2019





Emma nei cuori di tutti. Una con il suo carattere, la sua tenacia e la sua voce puo’ essere solo amata e basta. Lei ce la deve mettere tutta. Lo sa. Deve. #DomenicaIn — Vincenzo (@Crispino_V) 22 settembre 2019





Perché Emma e Elodie si sono allontanate

Emma e Elodie avevano stretto un solido legame professionale e umano finché Di Patrizi, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha deciso di prendere la sua strada.

“Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione”, aveva raccontato Elodie in un’intervista rilasciata a Vanity Fair per spiegare le ragioni che l'avevano indotta ad allontanarsi da Emma Marrone: "È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate".

Dopo il ‘divorzio’ la cantante, seconda classificata ad 'Amici 2015', ha detto addio anche alla scuderia della sua ex coach, dove era seguita da Francesca Savini. Per Elodie, Emma ha scritto il brano ‘Tutta Colpa mia’, con cui si è presentata al Festival di Sanremo 2017.