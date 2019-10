Emanuela Folliero 'signorina buonasera' per Sky: ecco l'annuncio amarcord di1994

Chi se non Emanuela Folliero, una delle amatissime 'signorine buonasera' degli anni ’90, poteva introdurre stasera su Sky con una speciale presentazione il debutto di '1994'? La serie è l'ultimo capitolo della trilogia Sky Original prodotta da Wildside, che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica.

Un’operazione nostalgia che porterà il pubblico a 25 anni fa, con la serie e i suoi personaggi, veri e di finzione, che saranno protagonisti dell’appuntamento ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno, sempre disponibili on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

'1994' è una serie Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce con Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. Creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, l’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che partecipa allo sviluppo creativo della serie. Beta Film è il distributore internazionale.