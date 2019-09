Emanuela Folliero, l'addio a Mediaset è furioso: "Mi tenevano in pachina, pagata per niente"

E' finita male la lunga storia d'amore tra Emanuela Folliero e Mediaset. La conduttrice, una dei volti storici del Biscione, ha deciso di non rinnovare il contratto dopo 28 anni di onorata carriera. Motivo? "Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla" ha rivelato a Oggi.

Per lei nessun progetto che la entusiasmava, anzi, proposte che lei riteneva avvilenti: "Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero".

Un addio a Mediaset ma non un addio alla tv. Emanuela Folliero, infatti, cambia casacca e sarà tra i protagonisti di 'Detto Fatto', programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, con una rubrica tutta sua. E' stato Carlo Freccero a chiamarla e lei non ci ha pensato un attimo a dire di sì.