Emanuela Folliero, non è un addio: "Resto a Mediaset"

Con Emanuela Folliero se ne va l'ultima "signorina buonasera" rimasta in tv. Domenica 8 luglio, su Rete 4, l'ultimo annuncio ha sollevato un vero e proprio plebiscito contro il congedo dell'amata annunciatrice. Niente paura, il suo non è un addio al piccolo schermo ma solo un arrivederci.

La Folliero resta a Mediaset, come ha assicurato in un video su Instagram: "Cari amici, eccomi qui per un annuncio personale a tutti voi. Non come l'ultimo annuncio dell'altra sera 'Bacio prima di morire', tiè (fa le corna, ndr), nemmeno come 'Dopo 28 anni addio alla Folliero", ancora tiè (e altre corna, ndr). Io sono qui viva e vegeta e continuerò ad esserci. Non in veste di annunciatrice, ma sicuramente rimarrò a Mediaset, questo ve lo posso assicurare".

Il pubblico può tirare un sospiro di sollievo e farsi una risata insieme alla Folliero, che sempre nel video non perde occasione per scherzarci su: "Credo che questa estate andrò al mare con un amico molto famoso, che conoscete bene e che ha il mio stesso problema: si è estinto. Eccolo qui: caro dinosauro, io te uniti dallo stesso destino. Buona vacanze".