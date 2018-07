Rete 4, l'addio di Emanuela Folliero: l'ultimo annuncio dopo 28 anni

Dopo 28 anni di servizio, Emanuela Folliero ha fatto il suo ultimo annuncio e salutato i telespettatori di Rete 4, canale in cui aveva esordito nel lontano 1990.

“Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti”, è stato il messaggio reso dall’annunciatrice intorno all’1.30 di domenica 8 luglio.

Dalla prossima stagione la rete diretta da Sebastiano Lombardi sarà protagonista di un profondo restyling che partirà dall’adozione di un nuovo logo, proseguirà con l’arrivo di nuovi volti come Piero Chiambretti, Nicola Porro, Roberto Giacobbo e Gerardo Greco (alla guida del Tg4), e con la proposta di ben cinque produzioni in prime time a settimana.

Con l’uscita di scena della Folliero si chiude definitivamente un’epoca televisiva che tra i suoi protagonisti vedeva anche la figura della “signorina buonasera”, scomparsa ormai da tutta la tv italiana.

Ma quale sarà adesso il futuro professionale di Emanuela Folliero? Stando al sito Davide Maggio, per l’annunciatrice 53enne potrebbe arrivare il prossimo autunno, sempre su Rete4, una nuova rubrica quotidiana incentrata sulla salute e il benessere.

🔴🔴🔴 Sono le ore 1:35 di notte! Emanuela Folliero @elafolliero effettua così il suo ultimo annuncio dopo ben 28 anni di carriera come volto ufficiale di @rete4 🙏❤️ EMANUELA, GRAZIE PER TUTTI I TUOI PREZIOSI SORRISI CHE CI HAI REGALATO IN QUESTI ANNI! pic.twitter.com/L5jcP5fjO7