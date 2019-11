Emanuele Filiberto e il ritorno dei reali: la verità (e le polemiche) dietro l'annuncio shock

Che si trattasse di una trovata per lanciare un programma tv o altro era stato chiaro fin da subito ai più (complice anche l'hastag #adv che specificava trattarsi di un contenuto pubblicitario). Con quel sibillino "i Reali stanno tornando", Emanuele Filiberto non stava annunciando il ritorno (in politica? In tv? Una promessa o una minaccia?) di Casa Savoia, bensì i Reali d'Inghilterra, protagonisti della terza stagione di The Crown dal 17 novembre su Netflix.

Una trovata pubblicitaria che sicuramente ha suscitato reazioni, sbalzando Emanuele Filiberto in cima ai trending topic, tra critiche e sfottò, ma che – una volta chiaro che si trattava di uno spot per Netflix e The Crown – ha suscitato anche critiche molto severe, sull'opportunità di scegliere proprio il rappresentante della famiglia Savoia per un'operazione di queste genere, tenendo conto delle implicazioni storiche e politiche di tale scelta.

Era tutto vero. I Reali stanno tornando. Quelli inglesi, ovviamente. La terza stagione di #TheCrown esce domenica. pic.twitter.com/2Tobr02P0Z — Netflix Italia (@NetflixIT) November 15, 2019

"Emanuele Filiberto, discendente di un re scappato lasciando il paese allo sbando e in balia dei fascisti, scelto come testimonial della serie sulla vita di Elisabetta II d'Inghilterra, che durante la guerra fece l'ausiliaria dell'esercito come meccanica, contro i fascisti", scrive su Twitter Giulia Blasi. "Ma The Crown aveva veramente bisogno di Emanuele Filiberto per essere spinta? Cari amici di Netflix, sta cosa del video virale vi sta sfuggendo di mano. Con affetto", è il commento di Gianmaria Tammaro.

Sotto al tweet di Netflix non sono mancati i commenti degli utenti. "In Italia i Reali hanno portato una dittatura, firmato le leggi razziali, si sono resi responsabili della discriminazione di migliaia di cittadini, portato un Paese in guerra. Non c'è nulla da ridere. La Regina Elisabetta, sicuramente, vi guarderebbe come ha guardato Edoardo VIII", è uno dei messaggi, a cui un altro utente aggiunge: "Per altro durante la seconda guerra mondiale i Savoia erano i regnanti del paese alleato a quelli che li bombardavamo. Sai la simpatia che hanno per loro i reali inglesi". "Tralasciando la mancanza di dignità del soggetto (l'autoironia è altro), la vostra mancanza di rispetto per la Storia (dimenticando in primis l'accettazione e la correità con un regime dittatoriale) per farvi pubblicità è senza scusanti. Pessimi", commenta un altro.