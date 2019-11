Emanuele Filiberto, lo spot choc: "I Reali stanno tornando". Sui social è bufera

Seduto dietro una pregiata scrivania di legno, in un elegante salotto: così Emanuele Filiberto annuncia il ritorno dei Savoia. Si tratta certamente del lancio di un nuovo programma tv, ma il video pubblicato dal principe sul suo profilo Twitter ha sollevato un bel polverone.

"Buonasera a tutti gli italiani - inizia - ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. E' tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. I Reali stanno tornando".

Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale. #emanuelefiliberto #irealistannotornando #adv pic.twitter.com/O0J3U6IqsN — Emanuele Filiberto (@efsavoia) November 14, 2019

Una 'minaccia' più che un annuncio per molti internauti. Sui social Emanuele Filiberto balza in vetta fra i trend topic e scatena una bufera, per quelli a caccia di polemica, ma anche una simpatica corsa allo sfottò. Se l'obiettivo era quello di far parlare di lui, creando così attesa per quella che molto probabilmente sarà la sua prossima avventura televisiva (si vocifera su Netflix), senza alcun dubbio ci è riuscito.

Questa storia di Emanuele Filiberto mi ricorda quando in una intervista lui disse che non gli piacevano i politici italiani perché sono "troppo attaccati alla poltrona" ??? Non ho capito ??? Meglio la gente attaccata al trono quindi? — ɗebs 🍁🍂🍃 (@Debs_Who) November 15, 2019

Emanuele Filiberto che nel video parla del bisogno di eleganza del Paese ed è subito Corinna che cita i valori di Occhi del cuore: "L'amore, i soldi, l'eleganza". — Giovanni Caf (@Giovanni_Caf) November 15, 2019

Raga, aiuto, ma cosa ho appena visto in tv? Emanuele Filiberto che durante uno spot televisivo parla di quanto la famiglia reale si preoccupi del popolo italiano e conclude dicendo “I reali stanno tornando”. Sembrava il video della discesa in campo di Berlusconi, mi sento male — Paola. 🐍 (@Iperborea_) November 14, 2019

Quello di Emanuele Filiberto di Savoia sarà sicuramente uno spot per qualche programma televisivo, ma solo io trovo #irealistannotornando estremamente di cattivo gusto e irrispettoso della storia della Repubblica Italiana? — Rossella (@Legar_) November 14, 2019