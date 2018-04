Emigratis, le coccole di Maria De Filippi al ragazzo autistico

Dissacranti, impertinenti, spudorati, ma con un cuore d'oro. Pio e Amedeo, tra una cena a scrocco e l'altra in giro per l'America, non si sono dimenticati del loro amico Michele, un ragazzo autistico con cui hanno condiviso una parte di viaggio, e così appena rientrati in Italia lo hanno aiutato a realizzare il suo grande sogno: farsi fare le coccole da Maria De Filippi.

I due comici foggiani si sono presentati con Michele nel camerino della conduttrice, che non si è sottratta ai desideri del ragazzo. Carezze, baci, grattini e infine il tanto atteso "cavalluccio", con Maria visibilmente emozionata. Una scena che ha emozionato chiunque, anche la severa voce fuori campo di Francesco Pannofino che ha commentato: "Che bello".

E davvero non ci sono altre parole, le immagini parlano da sole.