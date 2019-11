Emilio Fede ricoverato in ospedale dopo una caduta

Emilio Fede è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano nelle scorse ore. Secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos, il giornalista ex direttore del Tg4 ha avuto bisogno delle cure mediche dopo una brutta caduta e ora le sue condizioni sono sotto osservazione. Altre fonti, non confermate dalla famiglia e dall'entourage del cronista, parlano di "difficoltà a parlare".

“L'amico Emilio Fede è stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare”, si legge nel tweet dell’account ‘l Biscione’. Al momento, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali da parte dei sanitari circa le condizioni di salute di Fede, alla guida del Tg4 dall’1 giugno 1992 al 28 marzo 2012.

L'amico Emilio Fede è stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele,mi dicono che a malapena riesca a parlare.Proprio in un momento il cui il tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero tutti.

In attesa di un riassetto dell'intrattenimento. — Il Biscione (@ilbiscionetv) 27 novembre 2019





Emilio Fede, condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, dovrà scontare la pena in "detenzione domiciliare" come deciso nelle scorse ore dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino. I giudici osservano che l'ex direttore del Tg4, per il quale era già stato sospeso l'ordine di carcerazione, ha "88 anni", soffre di "alcune patologie" e il carcere "andrebbe contro il senso di umanità".