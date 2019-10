'Radio Italia Live' saluta Emma: le parole di Alessandra Amoroso e la sua risposta sui social

Avrebbe dovuto calcare il palco di Radio Italia anche Emma Marrone, se non fosse stato per i recenti problemi di salute che l’hanno costretta allo stop. “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione”, aveva scritto su Instagram lo scorso 20 settembre la cantante annunciando il necessario forfait, e ieri, proprio durante l’evento musicale, a lei è stato mandato il saluto più affettuoso da parte dei conduttori, dell’amica e collega Alessandra Amoroso e di tutto il pubblico presente. Abbraccio immenso e metaforico al quale la stessa Emma ha risposto sui social, attraverso una storia Instagram che ha ripreso il momento a lei dedicato corredato da un cuore carico di gratitudine.

Alessandra Amoroso saluta Emma Marrone durante il concerto di Radio Italia

“Un saluto a un'artista che avrebbe dovuto cantare qui su questo palco…: Emma Marrone ti vogliamo bene!”, ha urlato la conduttrice Manola Moslehi, affiancata da Marco Maccarini e Alessandra Amoroso ospite dell’evento. "Anche da parte della Big Family”, ha aggiunto la collega salentina: “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni. Lei sa che c'è tanta gente che le vuole bene, ho incontrato tante persone in aeroporto e a chi mi chiede di lei, io rispondo sempre che ora si sta riposando e tornerà più forte di prima e ancora più bella di quanto fosse già”.





Emma Marrone, il saluto social durante il concerto di ‘Radio Italia’

E lei, Emma Marrone, destinataria di tutto questo affetto così palesato da parte di Alessandra Amoroso e del pubblico del concerto di Radio Italia, ha risposto al saluto postando sulle storie Instagram le immagini che riprendevano il saluto a lei rivolto. Un cuore disegnato in calce al breve filmato è stato il suo grazie all’ondata di amore ricevuto da quando ha annunciato la necessità di affrontare un problema di salute, ora fortunatamente risolto.

(Di seguito la storia Instagram postata da Emmna Marrone)

Emma Marrone, come sta oggi

Le condizioni di salute di Emma Marrone al momento sono stabili. Lo scorso 28 settembre la cantante ha annunciato di essere stata dimessa dall’ospedale postando la foto del braccialetto: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito”. E i suoi fan che intanto hanno il piacere di ascoltarla sempre più numerosi nell’interpretazione del suo brano ‘Io sono bella’, non vedono l’ora di ritrovarla… Davvero più bella e forte di prima.