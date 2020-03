Emma Marrone, 10 anni fa la vittoria ad ‘Amici’: la dedica a Maria De Filippi e a tutti i suoi fan

Era il 28 marzo 2010 quando un’emozionatissima 26enne di nome Emma Marrone alzava al cielo il trofeo della vittoria della nona edizione del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’. Da allora l’energica cantante nata a Firenze e cresciuta ad Aradeo, terra d’origine dei suoi genitori nella provincia di Lecce, ne ha fatta di strada, riuscendo ad emergere nel panorama musicale italiano che oggi la pone nella cerchia degli artisti più seguiti e amati, per le sue doti artistiche e umane.

Un anniversario importante quello che ricorda il suo primo passo verso il successo, così prezioso artisticamente e affettivamente che Emma ha voluto celebrare su Instagram con una foto di quel momento accanto a Maria De Filippi, a cui ha dedicato un pensiero carico dell’affetto immenso nato dieci anni fa e cresciuto nel tempo.

Emma Marrone: “Sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento”

“10 anni tondi tondi. Questa foto è stampata nel mio cuore”: inizia così il messaggio che Emma ha scritto a corredo della foto che la mostra accanto a Maria De Filippi nella serata finale che decretò la sua vittoria ad ‘Amici’: “Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio ‘talento’ e a chi come lei ha sempre saputo guardare ‘oltre’”.

“Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante”, ha proseguito ancora, per poi rivolgere un messaggio ai suoi fan: “Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco”.

E loro, i suoi fan, non vedono l’ora di ritrovarsi di nuovo insieme a lei quanto prima: “Fiera di essere cresciuta con te”, le scrive qualcuno a conferma di un affetto ampiamente ricambiato come merita una grande artista, ma soprattutto, una grande donna.