Emma Marrone torna in tv: “Sto bene, ma non è stata una passeggiata di salute”

Emma Marrone è tornata in tv dopo lo stop dettato dalla necessità di affrontare i problemi di salute che hanno reso necessari cure e riposo. E’ stato il programma di Rai Due ‘Che tempo che fa’ ad accogliere con grande affetto la cantante che dopo essersi esibita nel suo brano ‘Io sono bella’, ha parlato con Fabio Fazio del delicato momento fortunatamente superato, dell’incontro con Vasco Rossi e del tema 'haters'.

Emma, l’intervista a Che tempo che fa: “Mai stata meglio”

Radiosa ed energica come e più di sempre, Emma Marrone ha assicurato che il peggio è ormai passato: “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha spiegato soffermandosi sull’argomento haters che in un periodo particolarmente difficile, si sono resi responsabili di assurdi attacchi. “In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei quattro sfigati che sputano odio sui social”, il commento seguito da una proposta che potrebbe arginare il problema degli odiatori sui social network: “Noi personaggi dobbiamo mandare documenti per avere la ‘spunta blu’ dei vip, allora certifichiamoci tutti. Non bullizziamo, ‘bollizziamoci’”.

"In quei giorni avevo cose più importanti a cui pensare che a tre o quattro sfigati che non avevano nulla da fare" @MarroneEmma a #CTCF sugli haters con @fabfazio su @RaiDue pic.twitter.com/j9e5C0nDW6 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 27 ottobre 2019





Emma Marrone, l’incontro con Vasco Rossi e il debutto come attrice

Il colloquio con Fabio Fazio è stato anche l’occasione per raccontare del suo incontro con Vasco Rossi, autore del brano ‘Io sono bella’ tratto dall’album ‘Fortuna’. “E’ stato un onore tornare con un brano scritto da Vasco. Aprii per lui un concerto di San Siro, ma non ho avuto il coraggio di presentarmi a lui, non ero ancora un'artista finita. L'ho incontrato anni dopo. Mi ha detto di aver sempre avuto un occhio per me, una mattina ha deciso: ‘Scrivo una canzone per Emma perché se la merita’. Quelle che scrivo io sono poche ma sono viscerali, perché parlano di me".

Il 13 febbraio 2020 Emma Marrone debutterà al cinema con il film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino, esordio che è stato applaudito dal pubblico di Rai Due: “Ho fatto il meglio che potevo fare sul set, spero di essere all'altezza di questo cast con Ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti”.

Infine, Emma Marrone ha dedicato un saluto speciale a tutte le persone che continuano a lottare con coraggio contro i problemi di salute. E gli applausi in studio sono stati tutti per loro.