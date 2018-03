Verissimo, Emma in lacrime ricorda la piccola fan scomparsa

Tradita dall'emozione più di una volta Emma Marrone, ospite oggi a Verissimo. La cantante si è commossa parlando di sè, della sua famiglia, del grande amore per la musica, ma le lacrime più dolorose sono state quelle per Beatrice, la fan di 8 anni scomparsa pochi mesi fa a causa di una malattia.

Emma è scoppiata a piangere davanti alle immagini di tutti i suoi momenti insieme alla piccola Bea, che andava spesso a trovare a casa e in ospedale. "E' andata via prima la sua mamma, Stefania - ha ricordato commossa - e poi lei. Ho la fortuna di entrare nella vita di tante persone che non stanno bene. Le sento al telefono, vado a trovarle in ospedale, diventiamo amici. Ci sono quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno, e quando qualcuno di loro non ce la fa è un dolore infinito. Mi chiedo come faccio a resistere, ma non riesco a dire no quando mi chiamano e mi chiedono di andare a trovare un bambino che sta male. La musica entra nella vita di queste persone e dà una forza infinita. Farei questo mestiere solo per vedere il sorriso sui loro volti".