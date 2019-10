Emma con le rose rosse regalatele da Fazio: la foto che allontana l’imbarazzo della gaffe

Regalare un mazzo di fiori alle ospiti del programma ‘Che tempo che fa’ intervistate da Fabio Fazio è ormai una galante consuetudine messa in atto anche ieri per Emma Marrone, omaggiata di un fascio di rose rosse alla fine dello spazio a lei dedicato. Tuttavia, il gesto così cortese non è stato esente da qualche critica da parte degli utenti che, sui social, hanno ricordato che Emma, in un'occasione, ammise di non sopportare le rose rosse, “perché ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”.

Allora, nel 2016, durante l’intervista in auto con Giampaolo Morelli nel corso programma di cui era ospite ‘Fan Caraoke’, la cantante si affrettò a gettarle via, ma ieri Emma ha accettato con un grande sorriso le rose tenute insieme in un bellissimo mazzo, dimostrando di aver apprezzato il gesto con una foto postata su Instagram poco fa.

"Voglio approfittare per mandare un bacio a tutte quelle persone che ancora stanno lottando e combattendo. Io vi capisco e sono con voi, in bocca al lupo e buona fortuna a tutti."



Il ritorno di @MarroneEmma a #CTCF con @fabfazio e @lucianinalitti su @RaiDue. pic.twitter.com/8d86Yku6tv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 28 ottobre 2019





Emma con le rose rosse regalate da Fabio Fazio: la foto su Instagram

“Viva le rose rosse. Buon inizio di settimana a tutti”, è stato il pensiero scritto da Emma a corredo della foto che su Instagram la mostra con il discusso mazzo di rose rosse regalo di Fabio Fazio, come a voler rimarcare il gradimento di un omaggio che non considera più un segnale negativo come pensato qualche tempo fa. D’altronde, nel video di ‘Io sono bella’ Emma si mostra sommersa da petali di rose rosse... Più benaugurale di così…