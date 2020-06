Emma da Amici ad X Factor: "L'ho detto prima a Maria De Filippi, poi a mia mamma". Ed ecco come ha reagito

Emma Marrone passa alla concorrenza. Nata televisivamente nel talent show Amici di Maria De Filippi (che ha vinto nel 2010), la cantante salentina vola adesso dietro al bancone dei giudici di X Factor, in onda da settembre su Sky Uno e Now Tv. Con lei al bancone anche un'altra new entry, ovvero l'imprenditore del rap Hell Raton, all'anagrafe Manuel Zappadu, insieme ai ritrovati Manuel Agnelli e Mika.

Emma ad X Factor

Ad annunciarlo è il conduttore e creative producer del talent show Alessandro Cattelan, durante l'ultima puntata di EPCC, nella quale sono state anche raccolte le prime parole della nuova giurata. Emma, "un po' emozionata", ha ammesso di approcciare alla nuova esperienza di 'X Factor' "con un atteggiamento super positivo nonostante arriviamo tutti da un momento molto difficile: gli altri giudici mi sembrano tutti molto fighi. Siamo un bel gruppo", ha detto la cantante che quest'anno doveva festeggiare con un concerto all'Arena di Verona i dieci anni di carriera, aprire un concerto di Vasco Rossi e partecipare al grande concerto contro la violenza sulle donne 'Una, nessuna, centomila'. "Mi rode proprio - ha detto in proposito - ma recupereremo tutto l'anno prossimo, in modo ancora più bello".

La reazione di Maria De Filippi

Sul debutto a 'X Factor 2020' ha aggiunto: "Spero di essere all'altezza del ruolo. Ho sempre amato le sfide. Stiamo vivendo un periodo 'strano' e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà 'diversa' dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno".

A Cattelan che le chiedeva quando lo avesse detto a Maria De Filippi, Emma ha risposto: "Penso di averlo detto prima a Maria e poi a mia mamma, era molto contenta e orgogliosa perché mi ha scoperto lei ed è felice per la strada che ho fatto".