Gruppo Misto al Quirinale, l'incursione di Lucci: "Mattarella c'ha già tanti problemi"

"Non si può mai stare tranquilli" avranno pensato Epifani&Co, componenti del Gruppo Misto della Camera dopo le consultazioni con il Capo dello Stato.

La delegazione dei deputati (Guglielmo Epifani, Federico Fornaro, Manfred Schullian, Maurizio Lupi, Beatrice Lorenzin, Alessandro Fusacchia) si è presentata alla stampa in una delle sale del Quirinale subito dopo l'incontro con Mattarella, ma tra i giornalisti impazienti che scalpitavano per fare domande ecco la sorpresa (certamente poco gradita).

"Salve, sono Enrico Lucci di Nemo" e già dall'esordio, in diretta tv su Sky Tg24, la tensione era visibile sui volti dei malcapitati deputati. "Voi siete il gruppo misto - fa notare con il suo solito sarcasmo l'ex Iena - quindi già siete 6 e ognuno di voi ha la sua posizione. Siete andati da Mattarella che già c'ha tanti problemi e j'avete incasinato ulteriormente 'e carte in tavola. Cioè, voi 6 andate ognuno per la strada sua, secondo me quello s'è incasinato ancora de più tutto lo scenario".

Evidente l'imbarazzo del variopinto Gruppo Parlamentare, che ha provato a mettere fine allo spinoso siparietto con il presidente Fornaro: "Non siamo noi l'origine di tutti i problemi in questo momento". Risposta poco convincente per Lucci... Ma forse non solo per lui.