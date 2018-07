Mentana furioso, botta e risposta col giornalista insistente: "Sei un co***"

Tira dritto verso il suo nuovo giornale online Enrico Mentana e guai a mettergli i bastoni tra le ruote. "Un giornale fatto di giovani" ha assicurato sul palco di Campus Party a Rho Milano Fiera, spiegando nei dettagli il progetto per cui stanno già arrivando migliaia di candidature.

Durante il discorso però qualcosa va storto, come riporta Libero. Un giornalista della Dire si sbraccia dalla platea per poter fare una domanda prima di scappare per non perdere la metropolitana. "Il suo direttore di La7, Urbano Cairo, sarà anche quello del suo giornale online?". Un'insinuazione - più che una domanda - che ha visibilmente stizzito Mentana. Poco dopo, vedendo il cronista ancora tra il pubblico, il direttore del Tg La7 tuona: "Ma sei una sparapalle? Non dovevi andare via?", dando vita a un piccato botta e risposta.

Conclusione? La bordata del Mitraglia: "Fattelo dire, sei un cogl***". Alla fine dell'incontro però la stretta di mano da buoni colleghi.