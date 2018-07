"Mentana vicinissimo al ritorno in Mediaset, poi il 'no'": il famoso collega spiffera tutto

"Enrico Mentana era vicinissimo a un ritorno a Mediaset", le dichiarazioni di Emilio Fede potrebbero provocare un terremoto. L'ex direttore del Tg4, intervistato da Radio Cusano Campus, tira in ballo il collega - a La7 da anni - e svela velenosi retroscena.

Voci di corridoio, niente di più, ma alle quali Fede sembra dare molta credibilità: "Mi sono arrivate voci, si era parlato per lui di un programma all'interno di Rete 4. Una cosa emersa in un colloquio con persone che ne sanno, Mentana pare fosse in procinto di essere richiamato da Mediaset".

Nulla di fatto. "Qualcuno ha detto no, Mentana no - spiffera Fede - E secondo me ha sbagliato. Mentana è il meglio, se hai la possibilità di riprendertelo, te lo devi riprendere. Era a un passo dal tornare a Mediaset, poi qualcuno ha messo un veto. Chi? Anche se lo sapessi, non lo direi". Via al totonome...