'Enrico Piaggio. Un sogno italiano', su Rai1 la stora del papà della Vespa

Su Rai1, martedì 12 novembre in prima serata, 'Enrico Piaggio. Un sogno italiano', film tv per la regia di Umberto Marino. Nel cast Alessio Boni nei panni del protagonista, Enrica Pintore in quelli della moglie Paola, Beatrice Grannò nelle vesti di Suso e con Francesco Pannofino nel ruolo di Rocchi-Battaglia, poi ancora Roberto Ciufoli che interpreta Corradino d'Ascanio e Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli.

La storia di un imprenditore, Enrico Piaggio, che con coraggio e determinazione riesce a vincere la sua sfida professionale e umana contro la crisi economica del secondo dopo guerra. Un visionario e anticipatore dei tempi, come spiega il regista: "La seconda guerra mondiale finisce e tanti imprenditori, ingegneri, tecnici, operai, uomini, donne, si rimboccano le maniche e cominciano a lavorare, a ricostruire. Ho sempre visto quel momento come un'onda che si gonfiava e portava il benessere in un paese povero e provinciale, un'onda che ha permesso alle generazioni successive di studiare, di evolversi, di viaggiare, di conoscere le lingue. Piaggio è stato uno di quelli che quell'onda l'ha cavalcata come un abile surfer. Uno che ha inventato una cosa che serve, ma che contemporaneamente crea status, aspettative, sogni. Molto prima di Apple, molto prima dei testimonial e degli influencer.

Enrico Piaggio, la storia

Per affrontare le enormi difficoltà attraversate dalla sua azienda di aeroplani e salvare dal lastrico i tanti operai che vi lavorano, Piaggio comprende la necessità di trasformare la produzione e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto innovativo, agile e soprattutto alla portata di tutte le tasche. Un'impresa immensa, resa possibile dall'incontro con un'altra genialità, quella di Corradino D'Ascanio che con la sua abilità progettistica e rivoluzionaria visione creativa sintetizza in uno scooter - la Vespa - un vero 'miracolo italiano'. Un progetto ambizioso, ma molto difficile da realizzare. Ad osteggiarlo il banchiere Rocchi-Battaglia che per impossessarsi della fabbrica di Piaggio non si farà scrupoli a colpire basso, prendendo di mira famiglia e affetti del suo avversario. Ma la storia non racconta solo il mondo in fermento della fabbrica Piaggio, ma anche i sentimenti, gli amori e le amicizie che hanno legato tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione di quel grandioso progetto. Enrico ha anche un'altra fondamentale intuizione, quella di affidare al cinema il compito di trasformare quel piccolo mezzo di trasporto in un immortale sogno di libertà e troverà in Suso, la sua fidata segretaria, la persona giusta per rendere indelebile il marchio Piaggio.