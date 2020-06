‘EPCC’ chiude? Alessandro Cattelan: “Per 7 anni è stato al servizio del pubblico”

Quella che va in onda martedì 23 giugno 2020 potrebbe essere la puntata di chiusura definitiva di ‘E Poi C'è Cattelan’, talk show di Sky Uno che prende il titolo dal cognome del conduttore che in queste ore è stato autore di un messaggio decisamente criptico sulle sorti del suo programma. “The Last dance”, è stato l’incipit del post a corredo di una rassegna delle immagini più significative dello show e dei momenti di lavoro di uno staff affiatato, frase che rimanda al titolo del documentario sulla storia dei Chicago Bulls di Michael Jordan e che rimanda alla chiusura di un ciclo: “Questo gruppo negli ultimi 7 anni é stato al vostro servizio, per intrattenervi e stupirvi, raggiungendo obiettivi che 7 anni prima ci saremmo vergognati anche solo a immaginare. Abbiamo rivitalizzato la seconda serata, siamo diventati un brand e un termine di paragone, abbiamo fatto il possibile per farvi sorridere. Questa sera guardando l'ultima puntata, alzate un bicchiere e brindiamo insieme alla nostra”.

Un saluto decisamente nostalgico per essere solo un arrivederci alla prossima stagione, a meno che non si riveli uno scherzo da sconfessare durante la diretta di questa sera, che vedrà ospiti Cesare Cremonini e Luciana Littizzetto. Intanto i fan del programma sono allarme: “Ma perché non ci sarà una nuova stagione? Ma stai scherzando?”, scrive un utente, spiazzato da un messaggio che certamente verrà chiarito, magari, già questa sera.