Conti molla "L'Eredità": al suo posto Liorni, ma in Rai non è l'unico cambiamento

Che via vai in Rai. In queste settimane a Viale Mazzini si lavora per definire la prossima stagione autunnale e dalle prime voci di corridoio pare ci siano bei cambiamenti proprio nei programmi di punta della rete ammiraglia.

La prima novità riguarda "L'Eredità", il game show del preserale di Rai 1 che, rimasto orfano di Fabrizio Frizzi, è passato nella mani di Carlo Conti, altro conduttore storico del programma. Secondo le indiscrezioni riportate da Adnkronos, da settembre arriverà al suo posto Marco Liorni, che lascia "La vita in diretta" dopo anni, mentre ad affiancare Francesca Fialdini nel salotto pomeridiano vedremo, pare, Tiberio Timperi.

In autunno, poi, ci sarebbe un altro pesante addio, quello di Antonella Clerici a "La Prova del Cuoco". La conduttrice ha più volte dichiarato di volersi cimentare in nuove sfide televisive, magari in prime time o seconda serata, lasciando spazio a Elisa Isoardi, già al timone dello storico programma culinario di Rai 1, per qualche mese nel 2009, in sostituzione proprio della Clerici che era in maternità.

Il vero colpaccio, però, è quello anticipato da Dagospia qualche giorno fa, ovvero il ritorno di Mara Venier a "Domenica In". La "signora della domenica" darebbe così del filo da torcere all'amica Barbara D'Urso, che quest'anno con le sorelle Parodi non si può certo dire abbia avuto una concorrenza spietata.