Eurovision Song Contest 2020, in diretta su Rai 1 l'evento Europe Shine a Light

Stasera sabato 16 maggio 2020 era in programma la finale dell’Eurovision Song Contest 2020. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha stravolto i piani ma non ha fermato la musica. La gara canora più famosa d’Europa è stata sostituita da Europe Shine a Light: la gara non c’è, ma restano la musica e gli artisti.

L’appuntamento è per stasera alle ore 20.35 su Rai 1, con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo. La serata sarà trasmessa in diretta anche a partire dalle 21 su Rai4 e RaiPlay e su Rai Radio 2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Eurovision Song Contest - Europe shine a light: ospiti e cantanti

Gli artisti partecipanti sono in tutto 41. Ognuno di loro avrebbe dovuto esibirsi all’Eurovison Song Contest ma, secondo il nuovo format, manderanno in onda una breve clip di presentazione e una performance già registrata. Mentre ogni artista interpreterà dal proprio paese "Love shine a light” dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997. Per l’Italia c'è Diodato con la sua “Fai rumore”, la canzone vincitrice di Sanremo 2020. Diodato ha registrato la sua esibizione nell’Arena di Verona, completamente deserta, illuminata con i colori della bandiera italiana.

Tra gli ospiti della stasera che si avvicenderanno sul palco virtuale dell’evento tanti ex partecipanti all’Eurovision Song Contest. Insieme a Diodato, ospiti della serata saranno gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo, oltre ad Al Bano che racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commenterà le mise più curiose della serata. Non mancheranno spazi dedicati all’emergenza Coronavirus.

Diodato: "Torneremo a fare il nostro bellissimo rumore"

A poche ore dall’inizio dello show, Diodato ha condiviso su Instagram un video del dietro le quinte della sua esibizione in Arena e un messaggio: L’Arena suona, racconta storie millenarie, di emozioni forti, indimenticabili, come quella che ho provato negli istanti immortalati da questo video.

