Alessia Marcuzzi sotto scacco, la stangata dell'ex isolana

"Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte", Eva Henger, sulle pagine di Nuovo, riapre il caso Monte a un anno dal cannagate. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha più volte criticato - anche recentemente - la scelta dell'ex attrice hard di aver alzato tutto quel polverone, da cui Francesco ne è uscito a pezzi, e ora la polemica torna a tenere banco.

"Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché Francesco non è un bambino - tuona ancora la Henger - Non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre". Insomma nessun colpo basso, l'ex naufraga si sarebbe limitata a rispettare il contratto: "Il contratto dicevra che ero obbligata a fare presente qualsiasi irregolarità che avveniva nella trasmissione. E a distanza di un anno la Marcuzzi in conferenza stampa ha ripetuto che lei da mamma non l'avrebbe fatto. Vale a dire che, da madre, non avrebbe rispettato il contratto? Avrei dovuto firmarlo, ma non rispettarlo?". Si attende la risposta...