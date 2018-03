Eva Henger assente da ‘Domenica Live’ dopo il canna-gate: “Hanno bloccato gli inviti”

Dalle poltrone dello studio dell’Isola dei Famosi al salotto dei programmi di Barbara d’Urso: da che reality è reality, su Canale 5 funziona così, con il meccanismo che prevede che i protagonisti di uno commentino la loro avventura nel talk show pomeridiano.

Stavolta però, in seguito al clamore che non accenna a placarsi riguardo al ‘canna-gate’, questa routine sembra essere stravolta, stando a quanto riferito da Eva Henger che, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato di non essere più stata chiamata a partecipare alla trasmissione.

Nell’ultima infuocata diretta di lunedì sera, Alessia Marcuzzi aveva rimproverato alla ex naufraga di parlare del caso in molte trasmissioni, argomento ripreso dalla Henger che ha affermato di essersi aspettata delle scuse da parte della produzione e della conduttrice.

“Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. E invece.. ancora niente!” ha affermato la ex attrice: “Ho un contratto con l’Isola, sono sempre nel cast del programma. C’è stato invece, un blocco su Domenica Live: mi è stato detto che, visto il periodo elettorale, non volevano si parlasse del canna-gate. Ma non si è capito bene il vero motivo della decisione. Hanno bloccato tutti gli inviti, forse il tema dava fastidio. Vedremo ora cosa succederà”.

Queste dichiarazioni sulla decisione della produzione del programma arrivano pochi giorni dopo quelle di Chiara Nasti che pure aveva spiegato come fosse saltata la sua ospitata a Domenica Live, sede in cui avrebbe voluto parlare della sua posizione rispetto alla vicenda: “Non trovo giusto che io non possa difendermi”.