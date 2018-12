"Io, ex concorrente di reality, oggi vendo il mio corpo": la confessione della showgirl

E' un'intervista destinata a fare parlare l'ultima realizzata da 'The King - Corona Magazine', neonata rivista online di Fabrizio Corona. La storia è quella di una ex concorrente del reality show 'La Pupa e il Secchione' che - pur restando trincerata dietro l'anonimato - racconta come la sua vita sia radicalmente cambiata, dal sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo alla decisione di vendere il proprio corpo come escort di lusso.

Parole crude, quelle della misteriosa ragazza: "Ho fatto un reality famoso - spiega - pensavo fosse l’inizio di una carriera tv importante come showgirl. Ma finito quello in sei mesi tutti si sono scordati di me. Per un po’ ho fatto serate in discoteca e ospitate. Poi neppure più quelle. E io avevo bisogno di soldi. Così ho deciso di prostituirmi. C’è chi si trova un amante ricco, chi la dà a tutti per tornare in TV e chi, come me, si vende".

Per saperne di più, la rivista di Corona ha contattato i responsabili di un sito che si occupa di ingaggiare escort ed ha scoperto prezzi e dinamiche dell'ambiente. "Ci sono alcune ragazze famose pronte a prostituirsi - afferma uno di loro - vogliono dai 500 ai 1500 euro a seconda delle prestazioni".

Non solo. Il magazine ha anche rintracciato un cliente, che ammette senza giri di parole di essere andato a letto con una ex concorrente di una trasmissione: "Sono andato a letto con una ex del programma ***. Serata fantastica. Prezzo per tutto 500 euro più l’hotel e una cena".