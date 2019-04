Claudia Zanella, la ex moglie di Brizzi: “Questa storia è un incubo senza fine”

Claudia Zanella, la ex moglie di Fausto Brizzi, regista travolto dallo scandalo molestie, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per dire la sua sulla dolorosa vicenda che ha compromesso la sua vita privata.

“Questa storia è un incubo che non finisce. Difficile mettere una pietra sopra quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro: 'Potevi perdonarlo'. Oppure: 'Accidenti che mascalzone, tutti uguali gli uomini'” ha affermato l’attrice a proposito del regista e delle accuse nei suoi confronti.

In merito al nuovo servizio de 'Le Iene' incentrato su Tania Sanchez Diaz (spagnola che ora sarebbe accusata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni al difensore in seguito alla denuncia di Alessandra Bassi, una delle tre attrici che ha accusato Brizzi per molestie sessuali), Claudia Zanella ha affermato: “Siamo entrate in contatto grazie a un certo Alessandro Rosica, mi ha contattato su Facebook per proporci la testimonianza di questa Sanchez. Ha raccontato a me e al legale di Fausto di essere stata avvicinata a Ibiza da una certa Alessandra Bassi che le avrebbe chiesto: ‘Ti va di diventare famosa in Italia? Devi parlare male di un certo regista e dire che ti ha molestata’. Non mi ha chiesto un centesimo, non ho dato soldi”.

La donna aveva affermato di aver ricevuto da persone vicine al regista il pagamento del biglietto aereo per venire a Roma a rendere le sue deposizioni e poi una borsetta firmata al suo ritorno in Spagna. Fino a ora Zanella aveva preferito non parlare ma ora ha ritenuto di doverlo fare "perché è davvero assurdo passare da essere una moglie tradita a procacciatrice di testimoni", ha affermato sottolineando che "l'archiviazione di Fausto è stata piena — per infondatezza dei fatti — e non c'entra nulla con questa modella".

La ex moglie di Brizzi: “Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice”

"Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di Fausto", ha raccontato poi l'attrice che ha parlato della vicenda come di "un fulmine a ciel sereno": "Io sono la prima a dire che in un matrimonio ci stanno i tradimenti. Ma dopo un matrimonio lungo, non certo appena sposati".

"Fausto dopo lo scandalo mi ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti sessuali se non consenzienti", ha aggiunto Zanella in riferimento ai "tradimenti che avrebbero dovuto rimanere privati, e invece sono diventati i fatti di tutta Italia".