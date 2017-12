Fazio perde pezzi, Fabio De Luigi lascia "Che fuori tempo che fa"

Brutto colpo per Fabio Fazio. Nemmeno il tempo di godersi il successo della scorsa puntata di "Che tempo che fa", che si ritrova a dover affrontare un pesante addio, o perlomeno un arrivederci.

Fabio De Luigi lascia "Che fuori tempo che fa", il talk "satellite" in onda su Rai 1 il lunedì sera in seconda serata. L'attore, presenza fissa del programma, si assenterà per qualche mese per impegni cinematografici. Mistero su chi lo sostituirà, anche se il posto del comico al Tavolo potrebbe restare vuoto, o rimpiazzato di puntata in puntata con qualche ospite in più.

E' da scoprire, però, se De Luigi riuscirà a tornare in tempo per il finale di stagione, oppure se darà appuntamento alla prossima, sempre che il programma di Fazio venga riconfermato. Ma questa è tutta un'altra storia.