Compenso ridotto per Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'

Compenso ridotto per Fabio Fazio. Non solo il conduttore di 'Che tempo che fa' sarà traslocato da Rai Uno a Rai Due, ma gli sarà anche diminuito lo stipendio. Rimarrà comunque sempre in prima serata la domenica.

Dopo un incontro, giudicato "molto positivo", il direttore di Rai Due Carlo Freccero, intervistato da 'Repubblica' ha confermato sia lo spostamento di rete del programma sia la riduzione della paga di Fazio. Per arrivare al passaggio ufficiale al secondo canale manca quindi

solo la firma e l'approvazione dell'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini.

Il colloquio tra Freccero e Fazio è durato ben sette ore ed è stato "molto soddisfacente e molto complesso". "Il mio mandato era di convincere Fazio a venire su Rai2, dal momento che lui ha un contratto che lo lega a Rai1 fino al 2021 e dunque se non fosse stato d’accordo avrebbe potuto benissimo girare i tacchi, andarsene e portarsi via i soldi - ha detto Freccero-. Ma gli ho presentato i palinsesti di Rai2 per il prossimo autunno e anche quelli fino al giugno 2020, che ho redatto in questi quattro mesi: ho detto a Fazio quello che penso, e cioè che lui per la Rai è una assoluta risorsa, che il suo programma assolve a una importante funzione di informazione, ma ho anche chiesto che all’interno di ‘Che tempo che fa’ sia prevista una parte di satira e di intrattenimento".

Le critiche a Fazio per lo stipendio troppo alto

Il conduttore è stato molto criticato, anche da Matteo Salvini, per il suo stipendio troppo alto. Le critiche hanno sortito l'effetto sperato perché non solo il suo compenso, ma anche il budget del programma subirà una limitazione. Fazio però è riuscito a mantenere la domenica come giornata per la messa in onda del suo programma e su questo tiene il punto. Sembra invece che non ci sarà alcuno spazio per "Che fuori tempo che fa", il programma in seconda serata del lunedì sera.