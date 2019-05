Fabio Fazio sarebbe pronto a traslocare su Rai Due a partire dalla prossima stagione

Fabio Fazio lascia Rai 1 per Rai 2? Tra proclami e analisi post Europee, ieri è andato anche in scena a Milano un incontro tra Fabio Fazio e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, per discutere i dettagli del trasloco di Che Tempo che fa dalla rete ammiraglia di viale Mazzini al secondo canale.

Il passaggio a Rai 2, scriveva ieri sera l’Adnkronos, “è di fatto deciso”, anche se “con alcuni passaggi tecnici ancora da compiere”, al punto che “è stata anche avviata una riflessione per introdurre un prologo di Che tempo che fa nel preserale". Anche Repubblica dà per definitivo il trasloco, ma al momento non risultano conferme ufficiali e lo stesso Fazio non ha ancora parlato.

Fazio verso Rai 2: cosa cambia per Che tempo che fa

Il programma cambierebbe rete ma non giorno di messa in onda: dalla prossima stagione Fazio non vedrà modificata la collocazione della sua trasmissione, che resterà sempre nella serata di domenica. Sparisce invece l’appuntamento del lunedì con Che fuori tempo che fa, lo spin-off del programma principale. Per compensare la perdita, il programma domenicale durerà di più: dall’ora dell’aperitivo (con un prologo) a quella del dopocena inoltrato.

Nel suo retroscena su Repubblica, Carlo Moretti scrive che Freccero ha incontrato Fazio “su mandato” dell’ad Rai Fabrizio Salini. Al telefono, il direttore di Rai 2 ha spiegato che l’incontro con il conduttore è stato molto positivo.

Resta sul tavolo la questione del compenso. Fazio è stato spesso oggetto di critiche per il suo stipendio da parte del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale si è più volte rifiutato di andare ospite dal suo programma: “Non vado ospite da comunisti come Fabio Fazio che hanno Rolex pagati dagli italiani”. Per Salvini il compenso di Fazio sarebbe “molto elevato al di sopra di qualunque valutazione di merito sugli ascolti”. Ascolti che peraltro continuano ad andare più che bene (la qual cosa porta ad escludere che il trasferimento dalla rete ammiraglia a quella cadetta sia legato a problemi di scarso Auditel, quanto più a considerarlo una vera e propria decisione politica).