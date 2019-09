Fazio pronto al debutto su Rai2: "Non ha senso restare dove ti considerano un problema"

"Sono molto felice, non lo considero punitivo", così Fabio Fazio - in un'intervista a Il Venerdì di Repubblica - commenta il passaggio del suo 'Che tempo che fa' su Rai2 dalla rete ammiraglia. "Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa - ha spiegato -. Su Rai2 saremo più liberi di sperimentare".

Lo accoglie a braccia aperte Carlo Freccero, con cui certamente avrà un rapporto più diretto rispetto a quello con Teresa De Santis, direttore di Rai1: "L'ho vista solo una volta, per dieci minuti. Sono andato in onda senza avere neppure il numero di telefono del direttore di rete".

Un trasloco arrivato dopo non poche polemiche e critiche nei confronti del conduttore, molte delle quali mosse da Matteo Salvini, e questa è la cosa che gli ha fatto più male. "Non fa piacere che dicano ai tuoi figli cose tipo 'Tuo papà ruba i soldi alla Rai'" ha detto con rammarico, ma ora l'attenzione è tutta sulla stagione che sta per iniziare.